"كهرباء دبي" تدشن خزان مياه بسعة 30 مليون جالون في حتّا

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، بدء تشغيل خزان المياه الذي نفذته في منطقة حتا بسعة تبلغ 30 مليون جالون من المياه المحلاة، وتشييد المباني الداعمة وتمديد أنابيب المداخل والمخارج، بتكلفة تقارب 86 مليون درهم.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن مشروع خزان المياه في حتا يدعم الخطة التنموية الشاملة للمنطقة؛ إذ يساعد على رفع كميات التدفق المائي وزيادة المخزون الاحتياطي لتلبية الطلب المتزايد وتعزيز كفاءة واعتمادية شبكات المياه لمواكبة احتياجات التنمية المستدامة في دبي.

وأوضح، أن الهيئة دشنت هذا العام خزانات مياه في منطقتي الليسيلي ونخلي، وتعمل على تشييد خزان في حصيان بسعة 120 مليون جالون، لتصل السعة التخزينية لإمارة دبي إلى مليار و121 مليون جالون من المياه المحلاة في الربع الأول من عام 2025.

