"سباركل": 1.5 مليون درهم لدعم أطفال مالاوي وصندوق الأثر الإنساني في دبي

أفادت مؤسسة سباركل، الجمعية الخيرية المسجلة في الإمارات التي تقدم الدعم للأطفال والمجتمعات في مالاوي، أنها تستهدف جمع 1.5 مليون درهم إماراتي من خلال باقات الرعايات والتبرعات، بالإضافة إلى الأموال التي تم جمعها من المزاد المباشر الذي نظمته في دبي أخيراً، لدعم أطفال مالاوي، وكذلك دعم جهود الإغاثة التي يقوم بها صندوق الأثر الإنساني العالمي في دبي في كل من لبنان وغزة ومناطق أخرى حول العالم.

وذكرت سباركل، أن ريع قيمة العشاء الخيري سيُخصص لتمويل رابع موقع تبنيه المؤسسة في مالاوي لتوفير التعليم المبكر لأكثر من 5 آلاف طالب، مع توزيع أكثر من 20 ألف وجبة سنوياً عند افتتاح الموقع، في حين يُخصص 10% من المبلغ لدعم العمليات الإنسانية التي تنفذها الإمارات في المنطقة وجهود الإغاثة التي يقوم بها صندوق الأثر الإنساني العالمي في دبي في كل من لبنان وغزة ومناطق أخرى حول العالم.

وأعربت المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة سباركل الخيرية، سارة بروك، عن خالص امتنانها لكرم ودعم المشاركين الذي أسهم في تحقيق إنجاز استثنائي فاق كل التوقعات خلال الحفل الأخير. وقالت: "إن سخاء الحضور هذا العام يعكس روح العطاء والخير في مجتمع دولة الإمارات. هذا الحدث ليس مجرد مناسبة، بل هو شهادة على أفضل ما في الإنسانية في دبي، حيث اتحدت ومازالت تتحد الجهود لصنع تغيير إيجابي في حياة الأفراد والمجتمعات الأقل حظًا".

وأضافت لـ"الإمارات اليوم": "كل درهم تم جمعه يمثل خطوة نحو إحداث فرق حقيقي ومستدام في حياة الأطفال والأفراد والمتجمعات الأقل حظاً في مالاوي؛ فبفضل هذا الدعم الاستثنائي، يمكننا مواصلة رحلتنا معًا لبناء مستقبل أكثر إشراقًا وإحداث تأثير أشد عمقًا وأوسع نطاقًا".