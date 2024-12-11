عبدالله بن زايد وبلينكن يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي اليوم مع معالي أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مجمل التطورات الإقليمية ومنها الأوضاع في سوريا ولبنان.

واستعرض الجانبان أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدعم السلام وترسيخ الاستقرار في المنطقة بما يعود بالخير على جميع شعوبها ودولها.