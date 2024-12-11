الإمارات تدين بشدة استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة في الجولان

دانت دولة الإمارات بشدة استيلاء القوات الإسرائيلية على المنطقة العازلة في هضبة الجولان، مؤكدة حرص الدولة على وحدة سورية واستقلالها وسلامة أراضيها، وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الاستيلاء يعد خرقاً وانتهاكاً للقوانين الدولية، لاسيما اتفاق فضّ الاشتباك بين إسرائيل وسورية، الذي وقّع عليه الجانبان في عام 1974، مؤكدة رفض دولة الإمارات القاطع لهذه الممارسات التي تهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار.