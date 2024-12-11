عروض خاصة برأس السنة على وسائل النقل البحري في دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها ستقدم عروضاً خاصة وخدمات مميّزة خلال فعاليات 31 ديسمبر الجاري، وذلك على وسائل النقل البحري، وتشمل «فيري دبي» و«العبرة» و«التاكسي المائي».

وأوضحت الهيئة، في بيان صحافي، أمس، أن رحلات خدمة «فيري دبي» تنطلق من محطة مرسى دبي مول للفيري ومحطة الغبيبة ومحطة بلوواترز ما بين الساعة 10:00 مساءً و10:30 مساءً ليلة رأس السنة، وتنتهي في الساعة 1:30 بعد منتصف الليل، وتبلغ قيمة تذكرة الفيري 350 درهماً للدرجة الفضية و525 درهماً للدرجة الذهبية، وبتخفيض 50% للأطفال ما بين سنتين و10 سنوات، ومجاناً للأطفال الأقل من عامين.

وأشارت إلى أن رحلات التاكسي المائي تنطلق من محطة مارينا مول (مرسى دبي)، ويبلغ سعر حجز التاكسي المائي كاملاً 3750 درهماً.. وتنطلق العبرة من محطة الجداف ومحطة الفهيدي ومحطة الغبيبة للنقل البحري، ويبلغ سعر تذكرة الشخص الواحد في العبرة 150 درهماً، ومجاناً للأطفال الأقل من عامين، وتبدأ الوسيلتان بالعمل في الساعة 10:00 مساءً و10:30 مساءً، وينتهي عملهما في الساعة 1:30 بعد منتصف الليل.