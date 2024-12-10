حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في مبارك المنصوري

قدّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له مبارك محمد بن عيسى المطيوعي المنصوري، وذلك خلال زيارة سموّه مجلس العزاء في دبي.

وقد أعرب سموّه عن صادق عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، وأبنائه محمد وحمدان وراشد وأحمد وسالم وعيسى مبارك المطيوعي، داعياً المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جنّاته.