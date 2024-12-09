"طرق دبي" تُنجز برنامج شحذ السكك الحديدية وصيانة وتجديد 79 من عربات مترو دبي

أكملت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أعمال صيانة وتجديد عربات المترو، وشحذ السكك الحديدية وذلك ضمن برنامج الصيانة الوقائية السنوي الذي يهدف إلى تعزيز كفاءة وأمان واستدامة الأصول في مترو دبي، وينسجم هذا البرنامج مع الخطة الاستراتيجية للهيئة 2030، نحو الالتزام دبي بالنقل الحضري المستدام، وترسيخ مكانة مترو دبي كأحد الأصول الحيوية الهامة في نظام المواصلات العامة بالإمارة.

اشتملت أهم عناصر الصيانة، على شحذ قضبان السكك الحديدية على طول الخطين الأحمر والأخضر للمترو، بامتداد إجمالي قدره 189 كيلومتراً. ويُعدّ شحذ قضبان القطارات ضرورياً لإزالة العيوب السطحية واستعادة المواصفات الأصلية للسكك الحديدية، وهذا ما يسهم في زيادة العمر الافتراضي لهذه الأصول. وتعكس هذه الجهود التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة لراحة الركاب. وقد استخدمت الهيئة في هذه الأعمال معدات شحذ متطورة مزودة بـ 16 حجر تشغيل تديرها فرق مدربة لضمان استمرار البنية التحتية للسكك الحديدية في وضعية آمنة وفعالة واقتصادية على المدى البعيد.

تجديد وصيانة القطارات

لقد أكملت الهيئة إعادة تأهيل أسطول القطارات المكون من 79 قطاراً بعد قطعها مسافة تزيد على 1.5 مليون كيلومتر منذ تدشين المترو، حيث أسهم هذا البرنامج الذي تضمن تجديد وصيانة القطارات في الارتقاء بمعدل توفر ودقة مواعيد الرحلات بنسبة 99.7%، ما يضع مترو دبي ضمن أنظمة المترو الأكثر موثوقية عالمياً. وتسهم هذه العملية في الحد من احتمالات الحاجة إلى صيانة تصحيحية مستقبلية، وتسهم بالتالي في تقليل التكاليف على المدى البعيد.

وقال حسن المطوع، مدير إدارة صيانة القطارات في مؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات: "يعدّ برنامج الصيانة الوقائية للهيئة مرتكزاً أساسياً لالتزامنا بالتميز التشغيلي والاستدامة لمترو دبي، ومن خلال تطبيق مبادرات مثل شحذ قضبان السكك الحديدية وإعادة تأهيل أسطول القطارات، نضمن وباستمرار سلامة وكفاءة وموثوقية الشبكة بكاملها، وتسهم هذه التدابير في تعزيز استدامة البنية التحتية، وتوفير التكاليف، وممارسة المسؤولية البيئية بما يتماشى مع رؤيتنا لمستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية. ولا يقتصر هدفنا على تحقيق المعايير العالمية فحسب، بل نسعى لصياغة معايير جديدة للنقل الحضري، وتقديم تجربة آمنة ومريحة وموثوقة للركاب".