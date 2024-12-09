افتتاح جسر بـ 3 مسارات من شارع الشيخ راشد باتجاه «إنفينيتي»

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أمس، جسراً رئيساً بسعة ثلاثة مسارات، يمتد من شارع الشيخ راشد باتجاه جسر إنفينيتي، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من مشروع تطوير محور الشندغة، التي يمتد نطاق عملها على شارع الشيخ راشد من تقاطعه مع شارع الشيخ خليفة بن زايد، إلى تقاطع الصقر على شارع الميناء بطول 4.8 كيلومترات، وتشمل تنفيذ ثلاثة جسور بطول إجمالي 3.1 كيلومترات، تقدر طاقتها الاستيعابية بنحو 19 ألفاً و400 مركبة في الساعة لجميع المسارات.

وقالت الهيئة إن الجسر الجديد يسهم في انسيابية الحركة المرورية باتجاه جسر «إنفينيتي».

وأعلنت الهيئة إنجاز 71% من مشروع تطوير محور الشندغة، حيث ستفتتح في النصف الأول من يناير المقبل جسراً ثانياً على شارع الشيخ راشد، في الاتجاه من تقاطع الميناء إلى تقاطع شارع الشيخ راشد مع شارع الشيخ خليفة بن زايد.

وقال المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير في بيان صحافي، أمس: «يأتي مشروع تطوير محور الشندغة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لمواكبة التنمية المستمرة التي تشهدها المنطقة الواقعة على طول المحور، واستيعاب احتياجات النمو العمراني والسكاني».

وأشار إلى أن الجسر الجديد يوفر انسيابية في الحركة المرورية المتجهة من شارع الشيخ راشد باتجاه جسر إنفينيتي، وذلك من تقاطع شارع الشيخ راشد مع شارع الشيخ خليفة بن زايد، مروراً بتقاطع شارع الشيخ راشد مع شارع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وشارع الميناء، ومنه إلى جسر إنفينيتي.

وأضاف الطاير: «ستفتتح الهيئة في النصف الأول من يناير المقبل جسراً ثانياً ضمن المرحلة الرابعة من مشروع الشندغة، التي تشمل تنفيذ ثلاثة جسور، الأول بطول 1335 متراً، بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، لضمان انسيابية الحركة المرورية بين شارع الشيخ راشد وتقاطع الصقر، وتقدّر الطاقة الاستيعابية للجسر بنحو 10 آلاف و800 مركبة في الساعة في الاتجاهين، بينما يبلغ طول الجسر الثاني 780 متراً، بسعة ثلاثة مسارات، ويخدم الحركة المرورية القادمة من تقاطع الصقر باتجاه شارع الوصل، بطاقة استيعابية تبلغ 5400 مركبة في الساعة، أما الجسر الثالث فيبلغ طوله 985 متراً، بسعة مسارين، ويخدم الحركة المرورية القادمة من شارع جميرا إلى شارع الميناء باتجاه تقاطع الصقر، وتقدّر طاقته الاستيعابية بـ3200 مركبة في الساعة»، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن أيضاً تطوير طرق بطول 4.8 كيلومترات، إضافة إلى تطوير التقاطعات السطحية على شارع جميرا، وشارع الميناء، وشارع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وإنشاء جسرين للمشاة: الأول على شارع الشيخ راشد، والثاني على شارع الميناء، كما يشمل المشروع أعمال إنارة الطرق، والأنظمة المرورية، وشبكة تصريف مياه الأمطار، وشبكة أنظمة الري.

وأوضح أن مشروع تطوير محور الشندغة، الذي يعد من أضخم المشاريع التي تنفذها الهيئة حالياً، ويمتد على طول شارع الشيخ راشد وشارع الميناء، وشارع الخليج وشارع القاهرة، بطول 13 كيلومتراً، يتضمن تطوير 15 تقاطعاً بطول 13 كيلومتراً، ونظراً لضخامته قُسّم إلى خمس مراحل، ويخدم المحور منطقتي ديرة وبر دبي، إضافة إلى عدد من المشاريع التطويرية مثل: جزر دبي، وواجهة ديرة البحرية، ومدينة دبي الملاحية، وميناء راشد، ويقدر عدد السكان الذين يخدمهم المشروع بمليون نسمة، ويسهم تطوير المحور في توفير حركات مرورية حرة على طول محور الشندغة، ورفع الطاقة الاستيعابية، وكفاءة الطرق، وتقليل زمن الرحلة من 104 دقائق إلى 16 دقيقة بحلول عام 2030، ورفع مستوى السلامة المرورية، وتقدّر قيمة الوفر من تقليل زمن الرحلة بـ45 مليار درهم على مدى 20 عاماً.

وأضاف: «طورت هيئة الطرق والمواصلات عدداً من التقاطعات ضمن محور الشندغة، شملت افتتاح تقاطع شارع الشيخ راشد مع شارع عود ميثاء، وتطوير تقاطع شارع الشيخ راشد مع شارع الشيخ خليفة بن زايد، الذي تضمن إنشاء جسرين على شارع الشيخ خليفة بن زايد بسعة مسارين في كل اتجاه، وجسر من شارع زعبيل بالاتجاه إلى شارع الشيخ راشد بسعة مسار واحد، ونفق على شارع الشيخ راشد بالاتجاه إلى تقاطع شارع الشيخ راشد مع شارع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، وافتتحت خمسة جسور توفر مداخل ومخارج مجسرة لجزر دبي عند تقاطع شارع الخليج مع شارع أبوبكر الصديق، وبلغ إجمالي طول الجسور والمنحدرات 2571 متراً».