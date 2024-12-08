شراكة بين"أوقاف دبي" و"الإمارات للمسكوكات"

وقعت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي اتفاقية مع مصنع الإمارات للمسكوكات ذ.م.م.. للتعاون بين الجانبين فيما يتعلق بالمشغولات الذهبية والمنقولات القيّمة الخاصة بالوقف والقصّر بعد اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة وفق السياسات والقوانين المنظمة لعمل المؤسسة وإعداد القوائم اللازمة للمشغولات محل البيع حصرا وعدا، وترقيمها وترميز المشغولات وفق أجهزة وأدوات مخصصة للمعايرة والتقييم ونقل المشغولات بطريقة أمنة.

وقع الاتفاقية سعادة علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر وعيسى سعيد الفلاسي رئيس مجلس إدارة مصنع الإمارات للمسكوكات.

ويأتي الاتفاقية في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، للمحافظة على أصول الوقف والقصر.

وأكد سعادة علي المطوع ، حرص المؤسسة على توطيد أواصر التعاون والشراكة مع مختلف المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة بهدف توفير بيئة وقفية آمنة ومستدامة تحفظ الأصول وتحقق العائد الأمثل منها.

وقال إن التعاون مع مصنع الإمارات للمسكوكات يساهم في تقييم وحفظ المشغولات الذهبية الخاصة بالوقف والقصّر وفق أفضل ممارسات التقييم والمعايرة لما فيه تحقيق الصالح العام لكافة المتعاملين وأصحاب الحقوق، مشيرا إلى أن المؤسسة تولي اهتماما كبيراً بالمقتنيات والممتلكات القيّمة الخاصة بالواقفين والقصّر.

من جانبه أكد عيسى سعيد الفلاسي، أن هذه الخطوة تمثل أهمية من جانب تقديم الخدمة المجتمعية التي نهتم بها في مصنع الامارات للمسكوكات ونعدها جزءا لايتجزأ من أهدافنا الإنسانية.