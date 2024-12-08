قرقاش: تغييرات جيوسياسية إقليمية هائلة تستدعي الحكمة للخروج من دائرة الفوضى والعنف

قال الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، إن "تغييرات جيوسياسية إقليمية هائلة تستدعي التمعن والحكمة والحوار للخروج من دائرة الفوضى والعنف".

وأضاف قرقاش في تدوينة عبر منصة "إكس": "سعدت بالمشاركة في حوار المنامة في نسخته العشرين، كل الشكر لوزارة الخارجية البحرينية والمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في المملكة المتحدة. تغييرات جيوسياسية إقليمية هائلة تستدعي التمعن والحكمة والحوار للخروج من دائرة الفوضى والعنف".