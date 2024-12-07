مطر الطاير: نعاهد القيادة على بذل جهود مضاعفة لتحقيق نتائج استثنائية

أكد المدير العام رئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات بدبي، مطر الطاير، أن الثقة الغالية والدعم الكبير الذي أولاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، هو ما مكّن من تحقيق تغييرات كبيرة وملموسة في المؤسسات الحكومية ضمن هذا المسار.

وقال مطر الطاير في رسالة شكر وجّهها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونشرها المكتب الإعلامي لحكومة دبي على حسابه في منصة «إكس»، أمس: «أتقدّم بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، على الثقة الغالية ودعم سموه الكبير والمتواصل لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، وهو ما مكّننا من تحقيق تغييرات كبيرة وملموسة في المؤسسات الحكومية ضمن هذا المسار، والتي تشمل بلدية دبي ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ودائرة الأراضي والأملاك، لاسيما من النواحي التنظيمية والاستراتيجية، بهدف الارتقاء بالأداء إلى مستويات جديدة تواكب التطلعات، وتعزز صدارة دبي في قطاعات البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة».

وأضاف: «كما أعلن سموه، تبدأ اليوم هذه المؤسسات مرحلة جديدة في عملها، لتعزيز مكانة دبي كأفضل مدينة للحياة في العالم. ونحن إذ نجدد شكرنا لسموه، نؤكد أن توجيهات سموه السديدة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، ستظل الدافع لنا لمواصلة العمل في ملفات استراتيجية على مستوى حكومة دبي، معاهدين القيادة الرشيدة على بذل الجهود المضاعفة لتحقيق النتائج الاستثنائية، كما نتمنّى كل التوفيق للأخ مروان بن غليطة في منصبه الجديد».