«الوطني للأرصاد»: طقس صحو غائم جزئياً رطب ليلاً

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وفي الصباح الباكر، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية.

وأوضح المركز في بيانه حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً خصوصاً على البحر، وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وسرعتها 10 إلى 25 وتصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:44 والمد الثاني عند الساعة 07:15، والجزر الأول عند الساعة 09:25 والجزر الثاني عند الساعة 23:48.