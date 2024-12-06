شرطة دبي تكرّم «قادة التطوع» من الموظفين وأفراد المجتمع

شهدت عضو المجلس الوطني الاتحادي، منى خليفة بن حماد، ومساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، حفل تكريم المتطوعين من شرطة دبي والمجتمع، ممن يسخّرون وقتهم وجهدهم لخدمة الوطن والمجتمع، بالتزامن مع يوم التطوع العالمي، وبحضور عدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وعدد من الضباط والأفراد والمتطوعين.

وأكد اللواء عبدالقدوس العبيدلي أن شرطة دبي، بتوجيهات الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، تولي العمل التطوعي أهمية كبيرة ضمن أجندة قطاعاتها، وتحرص على تعزيز ثقافة التطوع بين الموظفين وأفراد المجتمع.

وأضاف: «من خلال ما ننفذه في شرطة دبي من مبادرات وفعاليات في القطاعات الأمنية والمرورية والمجتمعية، فإننا نمنح المئات من الفرص التطوعية سنوياً لأفراد المجتمع، ليكونوا جزءاً من هذا الزخم التطوعي والإنساني، ما يسهم في دعم التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع والمدينة الآمنة».

وقال مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، العميد علي خلفان المنصوري، إن هذا الحفل يأتي في إطار الاحتفاء بيوم التطوع العالمي، الذي يوافق الخامس من ديسمبر من كل عام، حرصاً من شرطة دبي على تعزيز ثقافة العمل التطوعي.

وأهدى اللواء العبيدلي درعاً تذكارية إلى عضو المجلس الوطني الاتحادي، منى خليفة بن حماد، نظير جهودها الدؤوبة في العمل المجتمعي وشؤون أصحاب الهمم، مؤكداً أنها نموذج ملهم للعمل الإنساني والمجتمعي.

واستضاف الحفل خصيبة علي الدهماني، التي تعد مثالاً حياً للمرأة الإماراتية بهويتها الوطنية واعتزازها بالزي التقليدي وعادات وتقاليد دولة الإمارات، عاكسة صورة مشرّفة للمرأة الإماراتية محلياً وعالمياً، وتعد خصيبة الدهماني جسراً يربط بين ماضي الأجداد وحاضر الشباب، بحرصها على نقل الخبرات إلى الجيل الجديد.

وتضمنت فقرات الحفل مشاهدة الحضور لمقطع فيلمي بعنوان «التطوع يوحدنا»، سلط الضوء على جهود المتطوعين.

وشهد الحفل تكريم الفائزين من الإدارات العامة المحققين للمراكز الثلاثة الأولى في أعلى نسبة تطوع، وهم على التوالي: مركز الجناح الجوي، ومركز المرونة، والإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وفي مراكز الشرطة حصد مركز شرطة الفقع المركز الأول، تلاه مركز شرطة بر دبي، وأخيراً مركز شرطة لهباب.

وفي أعلى نسبة إطلاق فرص تطوعية، حصلت الإدارة العامة لإسعاد المجتمع على المركز الأول، تلتها الإدارة العامة لأمن المطارات، وأخيراً الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وعلى مستوى مراكز الشرطة، حصل مركز شرطة نايف على المركز الأول، تلاه مركز شرطة المرقبات، وأخيراً مركز شرطة ند الشبا.

وكرّم اللواء العبيدلي والعميد المنصوري مجلس الروح الإيجابية، نظير الجهود الكبيرة والفعالة للمجلس في العمل التطوعي المجتمعي، وتميزه عبر مبادرة الروح الإيجابية في تنفيذ العديد من الفعاليات والمبادرات والأنشطة والبرامج الداعمة لجهود الإدارات العامة ومراكز الشرطة في الجوانب الأمنية والتوعوية والتثقيفية.

كما تم خلال الحفل تكريم قادة التطوع الذين تميزوا كأفضل قادة في التطوع المجتمعي، ومنسقي التطوع الذين تميزوا كأفضل منسقين في التطوع المجتمعي، وعدد من المرشحات المتطوعات، والمتطوعين الخارجيين من المجتمع، والمتطوعين في شرطة دبي ممن حصدوا أعلى ساعات تطوعية على مستوى الإدارات العامة ومراكز الشرطة.