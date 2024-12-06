8 ملايين مستخدم لـ «المواصلات العامة» في دبي خلال عطلة عيد الاتحاد

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن عدد مستخدمي وسائل المواصلات العامة والتنقل المشترك، إضافة إلى مركبات الأجرة، خلال الاحتفال بعطلة عيد الاتحاد الـ53 من 30 نوفمبر الماضي حتى الثالث من ديسمبر الجاري، وصل إلى ثمانية ملايين و1724 راكباً.

وأوضحت الهيئة، في منشور عبر منصاتها الرقمية على وسائل التواصل الاجتماعي، أن عدد مستخدمي المترو بخطيه الأحمر والأخضر بلغ ثلاثة ملايين و37 ألفاً و388 راكباً، فيما أقَلّ الترام 122 ألفاً و668 راكباً، بينما بلغ عدد ركاب الحافلات العامة في الأيام المذكورة مليوناً و662 ألفاً و134 راكباً.

وأشارت الهيئة إلى أن وسائل النقل البحري بمختلف أنواعها نقلت 341 ألفاً و420 راكباً، ونقلت مركبات شركات التطبيقات الذكية 617 ألفاً و593 راكباً، ونقلت مركبات التأجير بالساعات 4536 راكباً، أما مركبات الأجرة فقد نقلت مليونين و215 ألفاً و490 راكباً.

وأكدت الهيئة أن تنقل مستخدمي وسائل النقل الجماعي إلى مواقع الاحتفالات بعيد الاتحاد الـ53 جرى بسلاسة وأمان، بفضل الخطة المتكاملة التي وضعتها هيئة الطرق والمواصلات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في إمارة دبي.