8 ملايين مستخدم لوسائل المواصلات العامة في دبي خلال عطلة عيد الاتحاد

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن عدد مستخدمي وسائل المواصلات العامة والتنقل المشترك بالإضافة إلى مركبات الأجرة خلال الاحتفال بعطلة عيد الاتحاد الـ 53 لدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة ما بين 30 نوفمبر حتى 3 ديسمبر الجاري وصل إلى 8 ملايين و1724 راكباً.

وأوضحت الهيئة في منشور عبر منصاتها الرقمية على وسائل التواصل الاجتماعي، أن عدد مستخدمي المترو بخطيه الأحمر والأخضر بلغ 3 ملايين و37 ألف و388 راكباً، فيما أَقَلَّ الترام 122,668 راكباً، بينما بلغ عدد ركاب الحافلات العامة في الأيام المذكورة مليون و662 ألفا و134 راكباً.

وأشارت الهيئة إلى أن وسائل النقل البحري بمختلف أنواعها نقلت 341 ألف و420 راكبا. ونقلت مركبات شركات التطبيقات الذكية 617 ألف و593 راكباً، ونقلت مركبات التأجير بالساعات 4536 راكباً، أما مركبات الأجرة، فقد نقلت مليونين و215 ألف و490 راكباً.

وأكدت الهيئة أن تنقل مستخدمي وسائل النقل الجماعي إلى مواقع الاحتفالات بعيد الاتحاد الـ 53 قد تم بسلاسة وأمان، وذلك بفضل الخطة المتكاملة التي وضعتها هيئة الطرق والمواصلات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في إمارة دبي.