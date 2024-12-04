محمد بن راشد: سر نجاحنا خدمة الناس.. ومن يعتقد أننا تغيرنا.. سنغيره

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن "سمعة دبي العالمية اليوم هي نتيجة طبيعية لخدماتها السريعة .. وبيئة عملها المفتوحة التي تهتم بالإنسان".

وأضاف سموه عبر منصة "إكس" أن " ‏الأخ محمد المري مدير عام إقامة دبي تصلني عنه الأخبار الطيبة .. من ناحية استقبال المراجعين .. وتخليص المعاملات الإنسانية والاستثنائية.. وتواجده المستمر مع الجمهور.. ومكتبه المفتوح أمام الجميع".

وتابع سموه: ‏وفي نفس اليوم تصلني أيضاً أخبار عن ثلاثة من مدراء العموم في دبي .. صنعوا لأنفسهم مكاتب كبيرة .. ووضعوا أمام أبوابهم مدراء وسكرتارية وأمن للمباني .. ومنعوا الناس من الدخول عليهم أو الوصول لهم بحجة أن الحكومة ذكية .. والمعاملات رقمية .. والمواقع الإلكترونية هي التي تستقبل احتياجات الناس وتعالج قضاياهم.

وقال: ‏وجهت فريق المتسوق السري برفع تقرير لي عن جميع الدوائر، مضيفاً: رسالتي ووصيتي للجميع .. سر نجاحنا خدمة الناس .. وتسهيل حياتهم .. ودوام التواصل معهم … هذه مبادئنا الحكومية .. لم نغيرها ومن يعتقد أننا تغيرنا .. سنغيره.

وأضاف سموه: رسخنا عبر 30 عاماً من رحلة التطوير الحكومي ثقافة الأبواب المفتوحة للناس .. بل ثقافة عدم وجود أبواب أمام الناس.