حاكم الفجيرة يهنئ هزاع بن زايد بتعيينه ممثلا للحاكم في منطقة العين

هنأ صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، بمناسبة تعيينه، ممثلاً للحاكم في منطقة العين.

وقال سموه :" أبارك لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، على الثقة الغالية التي أولاها له صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بتعيينه ممثلاً للحاكم في منطقة العين، وهو أهل لهذه الثقة، متمنياً لسموه التوفيق والنجاح لما فيه خدمة الوطن والمواطن".

