مكتوم بن محمد: رمز للوحدة والاصطفاف خلف القيادة

أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن الثاني من ديسمبر مناسبة وطنية غالية تحمل الكثير من الدروس والعِبَر لأبناء دولة الإمارات، إذ رُفع في هذا اليوم من عام 1971 عَلَم الاتحاد بأيادٍ مباركة وإرادة موحدة، إيذاناً بميلاد دولة فتيّة اجتمعت تحت رايتها الهمم برؤية هدفها الريادة، وغايتها الرخاء والاستقرار لشعب اختارت له قيادته الحكيمة أن تكون التنمية طريقه نحو غدٍ يحمل الخير للجميع.

وتقدّم سموّه بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حُكّام الإمارات، بمناسبة عيد الاتحاد الـ53، مؤكداً سموّه أن هذا اليوم سيظل رمزاً للوحدة والاصطفاف خلف قيادة رشيدة سخّرت لوطنها كل المعطيات التي تضمن له تحقيق الريادة في شتى المجالات.

وقال سموّه: «بفضل رؤية القيادة الرشيدة، أصبحت دولة الإمارات مقصداً استثمارياً وسياحياً وثقافياً عالمياً، ومركزاً للإبداع والابتكار، والمكان المفضل للعيش والعمل لكل الراغبين في التميز في مختلف المجالات».