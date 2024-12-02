عيد الاتحاد الـ53 .. مظاهر الاحتفال تجسد الفرحة ومشاعر الافتخار والاعتزاز بإنجازات الإمارات

عمت مظاهر الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 53 أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة كافة، مجسدة الفرحة ومشاعر الافتخار والاعتزاز بالمكتسبات الوطنية والإنجازات التي حققتها الدولة في جميع المجالات، وجعلت منها وطنا يحتذى بنهضته الحضارية وقيمه الإنسانية، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، مزهوة بهذه الإنجازات الفارقة خلال عام 2024، ومفعمة بالعزم على مواصلة تحقيق طموحاتها التنموية.

وتزينت مباني الدوائر الرسمية والطرقات والميادين العامة ومراكز التسوق بعلم دولة الإمارات، وبمختلف أنواع الزينة التي تعبر عن المناسبة الوطنية الغالية.

وكانت لجنة تنظيم الاحتفال الرسمي لعيد الاتحاد الـ53، قد أعلنت توفير عدة مواقع في مختلف إمارات الدولة لبث الاحتفال الرسمي المنتظر مباشرةً اليوم في الساعة 6:15 مساءً.

وأصدرت اللجنة دليلًا شاملًا يتضمن مواقع الاحتفالات المنتشرة في الإمارات السبع بهدف إثراء التجربة الاحتفالية، حيث يهدف الدليل إلى جمع الجمهور في أجواء مليئة بالفرح والسعادة من خلال فعاليات وأنشطة ممتعة تحتفي بعيد الاتحاد.

ويمكن للجميع مشاهدة الحفل الرسمي في جميع أنحاء دولة الإمارات من خلال البث المباشر على القنوات التلفزيونية المحلية وقناة عيد الاتحاد على اليوتيوب والموقع الرسمي، كما سيتم بث الحفل الرسمي على الهواء مباشرة في دور السينما في جميع أنحاء الدولة.

وتصدّر وسم "اليوم الوطني الإماراتي الـ 53" قائمة المواضيع الأكثر تفاعلا، على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودول الخليج، ودول عربية أخرى، كمصر ولبنان.

وتفاعل مواطنون من دول الخليج مع وسم #اليوم_الوطني_الاماراتي_53، معبرين من خلاله عن حبهم لدولة الإمارات حكومة وشعبا، وتمنوا لها دوام الأمن والامان والرفاه والازدهار.

وفاض موقع "إكس"، من خلال الوسم، بعبارات تهنئة كثيرة للإمارات بمناسبة أعيادها الوطنية، وبرسائل مفعمة بأصدق معاني الأخوة والمحبة، من دول الخليج إلى الإمارات.

واحتفى محرك البحث العالمي «غوغل»، اليوم الإثنين، بعيد الاتحاد لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ووضع «غوغل» علم دولة الإمارات في مكان الشعار الشهير، كما وجه المتصفح عند النقر لصفحة تشرح تاريخ الإمارات ومناسبة عيد الاتحاد.

وتحتفل الإمارات وسط بروز العديد من الإنجازات النوعية في العديد من القطاعات الإستراتيجية التي جاء في طليعتها تعزيز العمل الحكومي، وتطوير المنظومة التشريعية، والفضاء، والإسكان، والتعليم، والصحة، والبنية التحتية، والاستدامة، إضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات التنموية الطموحة خلال العام 2024 التي واصلت بها دولة الإمارات تعزيز حضورها على المشهد الإقليمي والعالمي كنموذج حضاري ملهم.

وعززت دولة الإمارات فعالية منظومة العمل الحكومي لديها عبر تشكيل وزاري جديد شمل تعيين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع ، وتعيين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائبا لرئيس مجلس الوزراء بالإضافة لمهامه وزيراً للخارجية، إضافة إلى اعتماد هيكلة رئيسة جديدة لمنظومة التعليم في دولة الإمارات، وتعيين وزير للرياضة، ووزيرة دولة لريادة الأعمال.