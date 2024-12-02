محمد بن راشد: "وقفة ولاء".. وقفة وفاء للمؤسسين وعهد ووعد بحماية الاتحاد بالأرواح والدماء

قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تدوينة على منصة "إكس" : "في عيد اتحادنا المجيد .. وفي الموقع الذي شهد لقاء زايد وراشد طيب الله ثراهما للإعلان عن قيام اتحاد أبوظبي ودبي تمهيداً لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة 🇦🇪 وقف 23 ألف مجند من الخدمة الوطنية ترافقهم أكثر من 2000 آلية ومدرعة في وقفة ولاء للوطن .. وقفة وفاء للمؤسسين .. وقفة عهد ووعد بحماية هذا الاتحاد بالأرواح والدماء وحماية أرضه وترابه ومكتسباته ".

وختم سموه بالقول: "حفظ الله دولة الإمارات العربية المتحدة .. وأدام عزها ومجدها .. وحفظ شعبها وأرضها وترابها ..".