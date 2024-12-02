مكتوم بن محمد: نحمد الله على نعمة الإمارات وبركة الاتحاد

قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً،

53 عاماً من الاتحاد والمجد والتطور والتنمية شهدنا فيها نهضة وطن وقصة اتحادٍ خالدة، 53 عاماً خلّدت سيرة آبائنا المؤسسين وتقودها اليوم قيادةٌ رشيدة ذات رؤيةٍ ثاقبة، لتشكيل مستقبل شعبٍ مثابرٍ وطموح، نحمد الله على نعمة الإمارات وبركة الاتحاد، ونهنّئ الوطن قيادةً وشعباً بذكرى اليوم الوطني الـ 53 أعاده الله علينا بالخير، ودام عز الإمارات.