محمد بن راشد: زايد وراشد قامات خالدة في سجل المجد

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، هامات وقامات خالدة في سجل الفخر والمجد.

جاء ذلك خلال مقطع فيديو نشره سموه عبر «إنستغرام»، روى فيه قصة اللقاء التاريخي الذي جمع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، في عرقوب السديرة في 18 فبراير عام 1968.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر الفيديو: «سنروي للأجيال قصة لقاء صنع التاريخ، لقاء الأخوّة والمحبة في عرقوب السديرة يوم 18 فبراير 1968».

وأضاف سموّه: «في ذلك اليوم، تصافحت القلوب قبل الأيادي، والتقت الرؤى لتوحيد المصير.. كان ذلك السطر الأول الذي خطّه زايد وراشد في حكاية وطن الاتحاد».

محمد بن راشد:

. يوم 18 فبراير 1968 قصة لقاء صنع التاريخ.. تصافحت فيه القلوب قبل الأيادي، والتقت الرؤى لتوحيد المصير.

. سنروي للأجيال لقاء الأخوّة والمحبة، في ذلك اليوم كان السطر الأول الذي خطّه زايد وراشد في حكاية وطن الاتحاد.