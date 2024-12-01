محمد بن زايد ومحمد بن راشد: شهداؤنا قدوة في حب الوطن والجميع يقف إجلالاً لدمائهم

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن تقديره واعتزازه بتضحيات شهدائنا الأبرار الذين ضربوا المثل والقدوة في حب الوطن والدفاع عنه، وتجسيد قيمه ومبادئه، مؤكداً سموه أن راية الإمارات ستظل شامخة دائماً بأبنائها الأوفياء، الذين يتسابقون إلى رفعتها وعزها وتقدّمها في كل المجالات.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في منشور على منصة «إكس»، أمس، بمناسبة «يوم الشهيد»: «في (يوم الشهيد) نعبر عن تقديرنا لتضحيات شهدائنا الأبرار الذين ضربوا المثل والقدوة في حب الوطن والدفاع عنه وتجسيد قيمه ومبادئه، ونؤكد اعتزازنا بذويهم وتقديم كل أوجه الرعاية لهم».

وأضاف سموه: «إن شاء الله تعالى ستظل راية الإمارات شامخة دائماً بأبنائها الأوفياء الذين يتسابقون لرفعتها وعزها وتقدّمها في كل المجالات».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أنه في «يوم الشهيد» تتصاغر جميع التضحيات أمام تضحيات الشهداء، ويقف جميع من في الوطن إجلالاً لدماء الشهداء.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «في يوم الشهيد.. تتصاغر جميع التضحيات أمام تضحيات الشهداء، ويقف جميع من في الوطن إجلالاً لدماء الشهداء».

وأضاف سموه: «تبقى راية الوطن خفاقة عالية تُحلّق بأرواح الشهداء.. المجد للشهيد.. المجد للوطن».

رئيس الدولة:

. نعبّر عن تقديرنا لتضحيات شهدائنا الأبرار الذين ضربوا المثل في حب الوطن، والدفاع عنه.

محمد بن راشد:

. في يوم الشهيد.. تتصاغر جميع التضحيات أمام تضحيات الشهداء.