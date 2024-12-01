مكتوم بن محمد: الشهيد منارة لمسيرة الإمارات ونبراس لشعبها

قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إن شهداءنا الأبرار جادوا بأرواحهم لينعم الوطن بالأمن والأمان والرفعة، مؤكداً سموه أن الشهيد يبقى في ذاكرة الوطن منارة لمسيرة الإمارات ونبراساً لشعبها. واستذكر سموه في منشور على حسابه في منصة «إكس»، أمس، تضحيات شهدائنا الأبرار قائلاً: «نستذكر في (يوم الشهيد) تضحيات شهدائنا الأبرار الذين جادوا بأرواحهم لينعم الوطن بالأمن والأمان والرفعة، ونقف احتراماً وإجلالاً لذويهم وأمهاتهم الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والولاء للوطن». وأضاف سموه: «يبقى الشهيد في ذاكرة الوطن منارة لمسيرة الإمارات ونبراساً لشعبها».