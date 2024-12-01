حمدان بن محمد: الإمارات تقف بكل إجلال أمام تضحيات شهدائنا

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إنه في «يوم الشهيد» تقف الإمارات بكل إجلال أمام تضحيات شهدائنا، مؤكداً سموه أن ذكراهم ستبقى خالدة في قلب كل إماراتي كمثال لعمق الولاء وصدق الانتماء. ونشر سموه تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس، بمناسبة «يوم الشهيد» الذي يصادف 30 نوفمبر كل عام، قال فيها: «في (يوم الشهيد) تقف الإمارات بكل إجلال أمام تضحيات شهدائنا الذين ارتقوا بأرواحهم لتبقى راية أمجادنا خفاقة». وأضاف سموه: «ستبقى ذكراهم خالدة في قلب كل إماراتي كمثال لعمق الولاء وصدق الانتماء».