أحمد بن محمد: شهداء الإمارات هم نبراس عزّنا ومصدر فخرنا الدائم

قال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، في تدوينة على منصة "إكس": "شهداء الإمارات هم نبراس عزّنا ومصدر فخرنا الدائم".

وأضاف سموه: "ستظل تضحياتهم خالدة في ذاكرة الوطن، ولن ينسى شعب الإمارات وقيادته الرشيدة الأبطال الذين كتبوا بدمائهم أروع صور الوفاء والانتماء، وقدموا أغلى ما يملكون في سبيل رفعة الوطن وعزته".