رئيس الدولة يؤكد دعم الإمارات الثابت للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه

بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في رسالة موجهة إلى رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، على دعم دولة الإمارات الثابت للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه.

وكما أكد صاحب السمو رئيس الدولة أن دولة الإمارات "ستظل ملتزمة بتحقيق السلام المستدام، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية".

وأضاف سموه "ندعو مجدداً إلى وقف إطلاق النار الفوري والدائم في غزة، لرفع المعاناة الإنسانية الكارثية عن الشعب الفلسطيني في القطاع".