مكتوم بن محمد: يبقى الشهيد في ذاكرة الوطن منارةً لمسيرة الإمارات ونبراساً لشعبها

قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في تدوينة على منصة "إكس" : "نستذكر في يوم الشهيد تضحيات شهدائنا الأبرار الذين جادوا بأرواحهم لينعم الوطن بالأمن والأمان والرفعة، ونقف احتراماً وإجلالاً لذويهم وأمهاتهم الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والولاء للوطن، ويبقى الشهيد في ذاكرة الوطن منارةً لمسيرة الإمارات ونبراساً لشعبها".