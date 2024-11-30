أحمد بن محمد: أبطالنا شيّدوا حصناً منيعاً يصون عزة الوطن

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أن يوم الشهيد الذي يحييه أهل الإمارات بهذا التوقيت من كل عام، هو رسالة فخر وامتنان لأرواح طاهرة أهداها أصاحبها فداء للوطن، ليقدموا أروع صور البطولة في ميادين الشرف والكرامة والتي ستبقى خالدة في ذاكرة الإمارات بأحرف من نور.

وقال سموه: «سنظل على الدوام أوفياء لذكرى أبطال شيّدوا بتضحياتهم حصناً منيعاً يصون عزة الوطن ويحمي كرامته. وفي يوم الشهيد تجتمع دولة الإمارات قيادة وشعباً على التعبير عن مدى الامتنان لتلك التضحيات التي أسهمت في تأكيد قدرة هذا الوطن على قهر التحديات والصمود في وجه تياراتها الصعبة، لتتجاوزها بكل شمم وإباء».

وأضاف سموه: «لقد أكد أبطال القوات المسلحة الباسلة في كل المواقف أنهم أهل شرف وأمانة وشجاعة وإقدام، والتزام كامل بتأدية واجباتهم الوطنية، في ضوء النهج الواضح الذي تتبعه الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة إخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، في نشر أسباب الأمن والسلام، وإرساء قيم التفاهم والتعايش».