حاكم رأس الخيمة: الشهداء قدوتنا الحسنة ونماذج مضيئة في تاريخ وطننا

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أنه بكل فخر واعتزاز نحتفي بذكرى شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الزكية من أجل الوطن وصون كرامته والدفاع عن أرضه وقيمه ومبادئه، وعن القضايا الإنسانية العادلة، فالشهداء قدوتنا الحسنة والنماذج المضيئة في تاريخ وطننا، وستبقى ذكراهم راسخة في وجداننا.

وقال سموه: «إنه في يوم الشهيد وعلى خطى من قدموا أرواحهم فداءً لتراب الإمارات، نجدد العهد على صون وحدة الوطن، وحماية إنجازاته ومكتسباته».

وأضاف سموه أن «تضحيات أبناء الإمارات أسهمت بدعم الاستقرار والأمن والسلم الدولي، وإعلاء قيم التسامح، والتعايش، والتضامن في مختلف دول العالم، انطلاقاً من قيمنا الوطنية الراسخة في مد يد العون لجميع الشعوب الشقيقة والصديقة، واقتداءً بالقيم الإنسانية النبيلة التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون، لتظل معها مسيرتنا الوطنية مستمرة، وجهودنا الإنسانية حاضرة في كل ميدان».

وأوضح سموه أن «شهداء قواتنا المسلحة قدموا أروع الأمثلة في حب الوطن، فهم حماة الدار، وذخر الوطن، ورهاننا في وجه التحديات، وهم من نهلوا من معين الوطن، وتربوا على الوفاء للقيادة الرشيدة، رافعين راية الوطن خفاقة، ويذودون عن حياضه بأرواحهم الطاهرة، لتنعم دولتنا بالأمن والاستقرار، وتحقق الإنجازات».