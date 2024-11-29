«عيد الاتحاد».. رائعة شعرية جديدة لمحمد بن راشد

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم الجمعة، رائعة شعرية جديدة بعنوان «عيد الاتحاد»، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات العربية المتحدة وجاء فيها:

كــــلْ يـــومْ يــمـرْ يــقـوىَ الإتــحـادْ

لـــي بـنـوهْ أهــلْ الـعـزومْ الـغـانمينْ

ورايـــةْ الأمــجـادْ مـرفـوعَـهْ بـحـيـادْ

في السما يحمي حماها المخلصينْ

إبــتـدَتْ فــي كــفْ زايــدْ بـاعـتمادْ

وإنـتـهَتْ فــي كـفْ وضـاحْ الـجبينْ

نـعـمْ بـوخـالدْ لـهـا فــي الـرفـعْ زادْ

لـيـنْ صـارتْ فـي حـما أقـوىَ يـمينْ

دولــتــي بـالـعـدلْ مـشـهـورَهْ وكـــادْ

شـعـبـها أســعَـدْ شــعـوبْ الـعـالمينْ

ديـنـها الإســلامْ فـي طـيبْ إعـتقادْ

مـــنْ بــدايـاتْ الـرسـالـهْ مـسـلـمينْ

ونـهـجها واضِــحْ مـاتـهوىَ الإنـفرادْ

دومْ تـهـوىَ وحـدَةْ الـصَّفْ الـرِّصينْ

الــعـمَـلْ فــيـهـا مــقـدَّسْ وبــرشـادْ

قـادهـا مـحـمدْ إلــىَ الـرِّكنْ الـرِّكينْ

نــحــنْ نــــاسٍ مـايـحـبـونْ الــرقـادْ

دومْ نــتـحـرَّكْ ونــسـعـىَ جــاهـديـن

لأجــلْ هــذا دولـتـي مـاهـي جـمادْ

دولــتــي حــيِّــهْ حــيــاةْ الـخـالـدينْ

عـيـدهـا عــيـدٍ مـمـيَّـزْ فــي الـعَـيادْ

عــيــدْ أمَّــــهْ كــامـلِـهْ دنــيـا وديـــنْ

بـــــهْ أهــنـيـكـمْ بــأبــيـاتٍ جـــــدادْ

وأســـــألْ اللهْ أنْ يـوفـقـنـا ويــعـيـنْ