أحمد بن محمد: سنظل أوفياء لذكرى أبطال شيّدوا بتضحياتهم حصناً منيعاً يصون عزة الوطن

أكد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام أن يوم الشهيد الذي يحييه أهل الإمارات في هذا التوقيت من كل عام هو رسالة فخر وامتنان لأرواح طاهرة أهداها أصاحبها فداءً للوطن والتزاماً بأداء الواجب الذي يحتمه ضميرهم عليهم تجاهه، ليقدموا أروع صور البطولة في ميادين الشرف والكرامة والتي ستبقى خالدة في ذاكرة الإمارات بأحرف من نور في سجل مجدها وعزها.

وقال سموّه في هذه المناسبة: "سنظل على الدوام أوفياء لذكرى أبطال شيّدوا بتضحياتهم حصناً منيعاً يصون عزة الوطن ويحمي كرامته... وفي يوم الشهيد تجتمع دولة الإمارات قيادة وشعباً على التعبير عن مدى الامتنان لتلك التضحيات التي ساهمت في تأكيد قدرة هذا الوطن على قهر التحديات والصمود في وجه تياراتها الصعبة، لتتجاوزها بكل شمم وإباء، بسواعد أبنائها المخلصين الذين لا يترددون للحظة عن بذل الغالي والنفيس في سبيل أن يبقى اسم الإمارات نبراساً يشيع ضياء الأمل في مختلف بقاع الأرض".

وأضاف سموه " لقد أكد أبطال القوات المسلحة الباسلة في كل المواقف أنهم أهل شرف وأمانة وشجاعة وإقدام، والتزام كامل بتأدية واجباتهم الوطنية على النحو الأكمل في ضوء النهج الواضح الذي تتبعه دولة الإمارات بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة إخوانهما أصحاب السموّ الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، في نشر أسباب الأمن والسلام، وإرساء قيم التفاهم والتعايش، والعمل المستمر على بناء وترسيخ جسور التقارب والتفاهم بين الأمم والشعوب".

وقال سموّه "ستظل ذكرى شهدائنا البواسل نقطة مضيئة في تاريخ الوطن وسنظل نستذكر بمزيد من الفخر والاعتزاز تضحياتهم، فلقد كتبوا تاريخاً مشرفاً لوطنهم سيظل مصدر فخر للأبناء والأحفاد والأجيال القادمة، يستمدون منه العزم والإرادة على مواصلة الطريق لجعل دولتهم في مكانتها المستحقة في مقدمة الأمم صانعة المستقبل".

وتابع سموّه قائلاً: "نقف اليوم وقفة إجلال وإكبار لشهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن كرامته، وضربوا أروع الأمثلة في النهوض إلى ما يمليه عليهم عمق انتمائهم للوطن من واجبات للذود عن إنجازاته وصون مكتسباته وحماية مقدراته، فهم أبناء الوطن الأوفياء الذين أدوا مهامهم وواجباتهم بكل شرف وأمانة، لنحمل بكل الوفاء والإخلاص تضحياتهم تيجان عزٍ تكلل هامات كل إماراتي وإماراتية".

وختم سموّه بقوله: "في هذا اليوم المجيد، نترحّم على شهدائنا الأبرار وندعو الله سبحانه وتعالى أن يُسكنهم جنات النعيم، فيما نستذكر بطولاتهم، ونذكّر أنفسنا بما تمليه علينا قيمنا الوطنية الأصيلة من رد الجميل لهؤلاء الأبطال، بمضاعفة العمل وشحذ الهمم وتحفيز الطاقات لمزيد من البناء والتطوير والنماء لترسيخ دعائم عز الوطن ومجده، ليظل اسم الإمارات على الدوام رمزاً لرفعتها وعنواناً لكرامة شعبها الأبي في مسيرة التقدم والرخاء".