محمد القرقاوي: يوم الشهيد ذاكرة حية لقيم وطنية سامية

أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، أن احتفاء دولة الإمارات بيوم الشهيد، يعكس فخر دولة الإمارات قيادة ومجتمعاً ومؤسسات، بما يمثله الشهداء من قيمة وطنية سامية، محورها العطاء والتضحية في سبيل رفعة الوطن وازدهار المجتمع.

وقال محمد القرقاوي في تصريح بمناسبة يوم الشهيد " سيظل شهداء الإمارات ذاكرة حيّة تعيش فينا، وتقدّم لأجيالنا الناشئة القدوة الحسنة للعطاء والوفاء والانتماء.. هؤلاء النخبة سطروا ببطولاتهم وتضحياتهم صفحة مشرقة في تاريخ الدولة، عنوانها الإمارات أولاً، والمكتسبات الوطنية أولاً، ورفعة البلاد والوفاء لها والولاء لقيادتها أولاً".

وتوجه معالي محمد القرقاوي بالتحية والتقدير لأمهات وعائلات الشهداء، التي تمثل نماذج مجتمعية تحتذى وحكاية تروى بعزة وشموخ في خدمة الوطن وعمق الانتماء له وبذل الغالي لأجله وفي تلاحم المجتمع مع القيادة.