حمدان بن محمد: حماة الوطن وبواسل الإمارات.. أنتم درعنا الحصين

قال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع: «حماة الوطن وبواسل الإمارات... أنتم درعنا الحصين في البر والبحر والجو، أنتم مصدر فخرنا ورمز الولاء والانتماء والتضحية والشجاعة».



وأضاف سموّه في تغريدة على منصة «إكس»: «نجدد اليوم اعتزازنا بجميع المجندين والمجندات في برنامج الخدمة الوطنية الذي يكمل 10 سنوات من العطاء والتفاني، ونحتفي بجهودهم والتزامهم من خلال احتفالية وقفة ولاء».

وقال سموّه: «حفظ الله الإمارات وقيادتها وشعبها، وكل من يقيم على أرضها الطيبة».