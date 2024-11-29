إنجاز تحسينات مرورية على شارع بيروت في دبي

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أعمال التحسينات المرورية على شارع بيروت، من خلال تنفيذ مسار إضافي على هذا الشارع بطول ثلاثة كيلومترات، من تقاطع شارع بيروت مع شارع النهدة وحتى تقاطعه مع شارع عمان باتجاه الشمال، وتعمل الهيئة على تعزيز شبكة الطرق ورفع مستوى السلامة في شوارع دبي، عبر تنفيذ الحلول المرورية التطويرية بشكل دوري، بحيث تواكب النهضة العمرانية والتطور الحضري المستدام، والطفرة السكانية، لتؤكد التزامها بتعزيز مكانة دبي لتتصدر طليعة المدن العالمية في الرفاهية وجودة الحياة.

وقالت الهيئة في بيان صحافي، أمس، إنها نفذت تحسيناً مرورياً على شارع بيروت عبر إضافة مسارب تخزينية على تقاطع شارع بغداد مع شارع بيروت، لاستيعاب الأحجام المرورية الإضافية وتسهيل الحركة على الإشارة الضوئية، وخفض زمن الوصول على امتداد شارع بيروت بالاتجاه إلى نفق المطار، ومن شارع بيروت إلى شارع بغداد ومنه إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، وتخدم تحسينات شارع بيروت سكان ومرتادي المناطق المحيطة بالاتجاهين.

وذكرت أن التوسعة تعد الأخيرة على شارع بيروت من الأعمال التطويرية المهمة، كونها تسهم بشكل مباشر في زيادة سعة المركبات، لترتفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية للشارع من 4500 مركبة إلى 6000 مركبة في الساعة باتجاه الشمال، ما يحسّن من انسيابية الحركة وخفض معدلات التأخير في زمن الرحلة من شارع النهدة وحتى شارع عمان على امتداد شارع بيروت باتجاه الشمال، خلال ساعة الذروة المسائية، بنسبة تتجاوز 30%، وبالتالي تقليل مدة الرحلة من 18 دقيقة إلى 12 دقيقة.

وتؤكد الهيئة أن التوسعة الحالية تقع ضمن حزمة من التحسينات المرورية السريعة والأعمال التطويرية التي تنفذها خلال عام 2024، وتشمل أكثر من 72 موقعاً على مستوى إمارة دبي.