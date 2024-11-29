«سالك» مجاناً من الساعة الواحدة إلى 6 صباحاً

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي البدء في تطبيق التعرفة المرنة للطرق (سالك)، في نهاية يناير 2025، وتطبيق التعرفة المرنة للمواقف الخاضعة للرسوم في نهاية مارس 2025، وتعرفة المواقف بمناطق الفعاليات في شهر فبراير 2025، وذلك ضمن خطة انسيابية الحركة المرورية في دبي.

وقالت هيئة الطرق والمواصلات، في بيان صحافي، أمس، إنه «وفقاً لنظام التعرفة المرورية المرنة للطرق (سالك)، الذي سيبدأ تطبيقه في نهاية يناير 2025، ستكون التعرفة مجانية خلال الفترة من الساعة 1:00 بعد منتصف الليل، حتى الساعة 6:00 صباحاً، وستكون التعرفة خلال أيام الأسبوع ستة دراهم في أوقات الذروة الصباحية من الساعة 6:00 إلى الساعة 10:00، وفي أوقات الذروة المسائية من الساعة 4:00 إلى الساعة 8:00».

وأضافت: «ستكون التعرفة أربعة دراهم خارج أوقات الذروة من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 4:00 مساءً، ومن الساعة 8:00 مساءً إلى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل، وستكون التعرفة في يوم الأحد، باستثناء أيام الأعياد والمناسبات والفعاليات، أربعة دراهم على طول اليوم، ومجانية بعد منتصف الليل من الساعة 1:00 إلى 6:00 صباحاً».

ووفقاً لسياسة التعرفة المرنة للمواقف، التي سيجري تفعيلها في نهاية مارس 2025، ستكون قيمة التعرفة في المواقف المميزة، ستة دراهم في الساعة، ولبقية المواقف العامة الخاضعة للرسوم أربعة دراهم، خلال أوقات الذروة الصباحية من الساعة 8:00 إلى 10:00، وأوقات الذروة المسائية من الساعة 4:00 إلى الساعة 8:00.

وستبقى التعرفة على حالها دون أي تغيير، خارج أوقات الذروة، من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 4:00 مساءً، ومن الساعة 8:00 مساءً إلى الساعة 10:00 مساء، وستكون المواقف مجانية في فترة الليل من الساعة 10:00 مساءً إلى 8:00 صباحاً، وكذلك مجانية يوم الأحد.

وقالت الهيئة إن سياسة تعرفة الازدحام تتضمن في مناطق الفعاليات تحصيل 25 درهماً في الساعة، في المواقف العامة الخاضعة للرسوم والقريبة من مناطق الفعاليات، وسيجري تطبيق السياسة في المرحلة الأولى حول مركز دبي التجاري العالمي خلال الفعاليات الكبيرة، وسيبدأ تطبيقها في شهر فبراير 2025.

. 6 دراهم تعرفة المواقف المميزة و4 دراهم لبقية المواقف العامة الخاضعة للرسوم في ساعات الذروة.

. 6 دراهم لأوقات الذروة الصباحية والمسائية، و4 دراهم في بقية الأوقات.

. تعرفة خاصة للمواقف في مواقع الفعاليات الكبيرة.