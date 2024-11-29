«دبي الخيرية» تشارك في المؤتمر العالمي الثاني لحفظ النعم بأبوظبي

شاركت جمعية دبي الخيرية في «المؤتمر العالمي الثاني لحفظ النعم»، الذي نظمته «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي»، الذراع الإماراتية للعمل الإنساني، برعاية سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والذي عقد يومَي 26 و27 نوفمبر الجاري في مركز أبوظبي للطاقة، وذلك تعزيزاً لجهود دولة الإمارات المستمرة في مجال الاستدامة وحفظ الموارد الحيوية.

وافتتح المؤتمر وزير التسامح والتعايش، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وألقى الكلمة الافتتاحية نيابة عن سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ثم كرّم جمعية دبي الخيرية، ضمن تكريمه للشركاء والرعاة للمؤتمر هذا العام، وتأتي مشاركة «دبي الخيرية» شريكاً استراتيجياً بالمؤتمر للعام الثاني على التوالي، في إطار سعيها الدؤوب لتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على النعم، وشارك في المؤتمر مجموعة من الخبراء والمتخصصين بمجالات الاستدامة والزراعة والمياه والطاقة والبيئة، بهدف تعزيز التعاون الدولي لتبنّي نهج مستدام يحفظ النعم ويحميها من الهدر.

وقال المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، أحمد السويدي: «فخورون بمشاركتنا بالمؤتمر الذي يتماشى مع أهدافنا الاستراتيجية، ويمثل إضافة نوعية لمبادرات الهلال الأحمر الإماراتي، التي تتسم دائماً بالتميز والريادة بمجال المسؤولية المجتمعية والبيئية والعمل الإنساني».

وأضاف: «جميع مبادرات ومشروعات (دبي الخيرية) تدعم جهود المؤتمر في تحقيق الاستدامة وحفظ النعم، وتشمل قطاعات إنسانية وتنموية مستدامة داخل الدولة وخارجها، مثل التعليم، والصحة، والمياه، والغذاء، والتمكين الاقتصادي، والطفولة والمرأة، والبيئة، والرعاية الاجتماعية.