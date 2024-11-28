انخفاض جديد في درجات الحرارة غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا مغبرا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق، مع انخفاض آخر ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر، مثيرة للغبار والأتربة على اليابسة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية،والرياح، شمالية غربية / 20 إلى 35 تصل إلى 50 كم/س

والموج في الخليج العربي، مضطرب، شديد الإضطراب أحياناً .