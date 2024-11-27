تحديد موعد عطلة عيد الاتحاد للجهات الحكومية في عجمان

أعلنت دائرة الموارد البشرية بعجمان أن عطلة عيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات العربية المتحدة لموظفي الجهات الحكومية في عجمان ستكون يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 2 و3 ديسمبر 2024م، على أن يُستأنف العمل الرسمي يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2024م.

وبهذه المناسبة رفعت دائرة الموارد البشرية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والمقيمين على أرضها سائلين الله أن يعيدها بالخير و والازدهار.