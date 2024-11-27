ملك البحرين يستقبل ولي عهد أبوظبي

استقبل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، أمس، بقصر الصخير في العاصمة البحرينية المنامة، سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى مملكة البحرين.

ورحّب صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بزيارة سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، والوفد المرافق، وتبادلا الأحاديث الودية التي تعكس عمق العلاقات التاريخية الثنائية، ومتانة الروابط الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وفي بداية اللقاء، نقل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تحيات أخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لجلالته موفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.

من جانبه، حمَّل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، سموّ ولي عهد أبوظبي، تحياته إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والرفعة والرخاء.

كما جرى خلال اللقاء بحث تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات ومملكة البحرين في المجالات المختلفة ذات الاهتمام المشترك، وسُبل الارتقاء بها إلى آفاق أرحب من التعاون والتنسيق.

وأكّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية مع مملكة البحرين، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين ويحقق مصالحهما المشتركة.

كما أعرب سموّه عن شكره وتقديره لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، اللذين حظي بهما والوفد المرافق خلال الزيارة، متمنياً سموّه لمملكة البحرين وشعبها الشقيق دوام التقدم والنماء والازدهار.

ومنح صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، «وسام النهضة للملك حمد»، تقديراً لجهود سموّه في تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين دولة الإمارات ومملكة البحرين وشعبيهما الشقيقين.

وأكد جلالة ملك البحرين عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين دولة الإمارات ومملكة البحرين وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين، والحرص المشترك على تعزيزها وتنميتها في المجالات المختلفة انطلاقاً من الأواصر التاريخية المتينة التي تجمعهما.

من جانبه، أعرب سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وامتنانه لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على هذا التكريم، مؤكداً حرص دولة الإمارات على دعم الشراكة المتينة بين البلدين، منوهاً سموّه بما تشهده علاقات التعاون المشترك من تطور وازدهار بما يلبي تطلعات البلدين ويحقق مصالحهما المتبادلة.

كما أشاد سموّ ولي عهد أبوظبي بالحرص الدائم لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على تطوير العلاقات الإماراتية - البحرينية، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع من التعاون والشراكة في مختلف المجالات الحيوية، انطلاقاً من عمق الأواصر التاريخية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين، متمنياً سموّه لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار والرخاء.

واختتم سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، زيارة رسمية لمملكة البحرين الشقيقة، وكان في وداع سموّه لدى مغادرته مطار قاعدة الصخير الجوية في المنامة، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

حمد بن عيسى:

. علاقات أخوية راسخة تربط دولة الإمارات ومملكة البحرين وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين.

خالد بن محمد:

. دولة الإمارات حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية مع مملكة البحرين.