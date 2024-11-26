خالد بن محمد يحضر أفراح النعيمي والسويدي

حضر سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، حفل استقبال أقامه الدكتور علي راشد عبدالله النعيمي، بمناسبة زفاف نجله راشد إلى كريمة عبدالله خليفة سيفان السويدي.

وأعرب سموّه عن خالص التهاني للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة.

حضر حفل الاستقبال، الذي أقيم، أمس، بفندق إرث في أبوظبي، عدد من كبار المسؤولين وأقارب العروسين، وجمع من المدعوّين.