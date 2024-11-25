استعدادات للعرض العسكري «حصن الاتحاد 10» في العين

أعلنت وزارة الدفاع مواصلتها الاستعدادات لتنظيم النسخة العاشرة من العرض العسكري «حصن الاتحاد 10»، تحت شعار «فخر ووفاء، عهد وولاء، أمن ونماء»، المزمعة إقامته في مطار العين الدولي بمدينة العين، يوم السبت الموافق 14 ديسمبر المقبل.

ويهدف «حصن الاتحاد 10» إلى تعزيز الفخر والاعتزاز بأبناء قواتنا المسلحة، ودورهم في التصدي باحترافية وكفاءة عالية للتحديات والتهديدات المحتملة، وتضحياتهم الجليلة في خدمة الوطن والذود عن ثراه.

ويتضمن «حصن الاتحاد 10» العديد من الفعاليات، في مقدمتها العرض العسكري المشترك لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، بما يعكس الجاهزية العالية والتنسيق الكامل والدقيق في ما بينها، إضافة إلى تنفيذ سيناريوهات ومناورات ميدانية تجسد القدرات والإمكانات القتالية المتطورة لمنتسبي قواتنا المسلحة.

وتشارك في العرض العسكري وحدات رئيسة من القوات المسلحة، لإظهار القدرات العسكرية المتقدمة في القيام بمهام التدخل السريع، بمرونة وكفاءة في الدفاع عن الوطن وحماية أمنه.