محمد بن راشد يحضر أفراح العور والبستكي

حضر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه منصور محمد عقيل العور في مجلس أم سقيم بدبي، بمناسبة زفاف نجله راشد إلى كريمة يونس محمد شريف البستكي.

وبارك صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة زوجية سعيدة.