الرئيس الإندونيسي يصل الإمارات في زيارة دولة

وصل فخامة برابوو سوبيانتو، رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة، اليوم، إلى أبوظبي في "زيارة دولة" إلى دولة الإمارات.

ورافق الطائرة التي تقل فخامة الرئيس الإندونيسي لدى دخولها أجواء دولة الإمارات، سرب من الطائرات العسكرية تحية لضيف البلاد؛ حيث استأذن قائد السرب فخامته بمرافقته إلى مطار الرئاسة مرحباً به في بلده الثاني دولة الإمارات.

وكان في استقبال الرئيس الإندونيسي في مطار الرئاسة، معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس بعثة الشرف المرافقة للرئيس الضيف.