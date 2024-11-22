موارد الشارقة تعلن موعد عطلة عيد الاتحاد 53

أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة العطلة الرسمية لموظفي حكومة الشارقة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53 لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تقرر أن تكون يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 2 و3 ديسمبر 2024م ، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2024م ، وذلك باستثناء العاملين بنظام المناوبات.

وبهذه المناسبة، رفعت الدائرة أسمى آيات التهنئة إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها والأمتين العربية والإسلامية، راجين من الله أن يعيدها على الوطن بمزيد من التقدم والرفعة والنماء.