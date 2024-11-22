100 يوم تفصلنا عن رمضان
توقع رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، أنه يفصلنا عن شهر رمضان المبارك قرابة 100 يوم، حيث سيهل علينا الشهر الفضيل يوم 1 مارس 2025.
وأشار الجروان أن المئة يوم هي أقصى مدة قد تفصلنا عن الشهر الفضيل، إذا أتمت الشهور الهجرية من جمادى الأولى إلى شعبان عدة 30 يوما ، وهذا نادر ما تكمل اربع شهور هجرية متتالية 30 يوما ، و هذا وارد ولكن عادة يكون شهر 30 يوما يتبعه شهر 29 يوما ، حيث متوسط مدة الشهر الهجري 29.5 يوما
وأكد الجروان أن المواسم الشرعية و مواعيد النسك تعتمد ضوابط شرعية تقر دخول الشهر الهجري شرعيا وتختلف بإعلانه الجهات المختصة .
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