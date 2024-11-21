كهرباء الشارقة تطور شبكة المنطقة الوسطى بـ20.4 مليون درهم

أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن تنفيذ عدد من المشروعات لتطوير شبكات الكهرباء في المنطقة الوسطى خلال ستة أشهر من العام الجاري بتكلفة 20,409,404 درهم تضمنت تمديد كابلات الضغط العالي بمسافة 97.740 كم و تمديد كابلات الضغط المنخفض بمسافة 5.540 كم بالإضافة إلى إلغاء الخطوط الهوائية بمسافة 35 كم

وأوضح مدير إدارة المنطقة الوسطى ، المهندس خليفة محمد الطنيجي أن أعمال التطوير التي تشهدها مشروعات الطاقة في المنطقة الوسطى تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بضرورة توفير الخدمات بمستويات ومواصفات عالية لكافة المناطق في إمارة الشارقة.

وأكد ان المشروعات التي نفذتها الهيئة في مجال تعديل الشبكات في المنطقة الوسطى تساهم في استدامة الخدمات وفق أفضل المعايير في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية والسكنية والحكومية.

وأوضح المهندس خليفة محمد الطنيجي أن الهيئة تعمل منذ فترة على تنفيذ خطة شاملة لاستبدال الخطوط الهوائية في المنطقة الوسطى بكايبلات أرضية تساهم في استقرار الشبكات وتوفير أفضل الخدمات في كافة المناطق.