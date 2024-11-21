درجات الحرارة تميل للانخفاض الأسبوع المقبل

توقع المركز الوطني للأرصاد انخفاضا في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة ، مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف في مناطق مختلفة من الدولة بدءا من اليوم الخميس وحتى الاثنين المقبل، مع تدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية .

وذكر أن طقس يوم الجمعة، رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية ، وصحو إلى غائم جزئياً أحياناً، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار في نشرته اليومية إلى أن هناك فرصة لتشكل ضباب أو ضباب خفيف صباح يوم السبت على بعض المناطق الداخلية – غائم جزئياً أحياناً وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للانخفاض خاصة على السواحل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على البحر وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب غرباً أحياناً نهاراً في عمق الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

ويكون الطقس رطب يوم الأحد المقبل مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية – صحو إلى غائم جزئياً أحياناً وتظهر السحب شرقاً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. وتستمر فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباح الاثنين المقبل على بعض المناطق الساحلية والداخلية – صحو إلى غائم جزئياً أحياناً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.