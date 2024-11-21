هل يحق للأب تركيب كاميرات في منزل مطلقته للاطمئنان على أبنائه؟

استشارة قانونية

ورد سؤال من قارئة تقول فيه :

يرغب طليقي في تركيب كاميرات داخل المنزل بدعوى التواصل والاطمئنان باستمرار على أبنائه الذين في حضانتي ، فهل يجوز له ذلك ؟

الإجابة

يجيب المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف:

انفصال العلاقة الزوجية يعني خروج الطليقة من عصمة طليقها، وبالتالي فإن تركيب كاميرات بمعرفة مطلقها يعتبر انتهاكاً لخصوصيتها وخصوصية من يقيم معها من خدم وغيره، حتى ولو كان المسكن ملكه أو هو من يسدد قيمة ايجاره باعتباره مسكن الحضانة، وبالتالي فإن اطمئنان الأب على أولاده لا يكون عن طريق تركيب كاميرات ببيت فيه خصوصية أغيار وإنما يكون ذلك عن طريق تفقد حالة الأولاد ومعيشتهم خلال الرؤية والإستزاره، إن أمكن وتتبع حالتهم وأحوال دراستهم وتفوقهم مع المدارس باعتباره ولي النفس عليهم ومن واجبه ذلك لكن دون انتهاك لحرمة أو خصوصية أحد.

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