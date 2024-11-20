حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقية لإطلاق بطولة عالمية جديدة في مجال الفنون القتالية

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة ورابطة المقاتلين المحترفين (PFL) لإطلاق بطولة عالمية جديدة في مجال الفنون القتالية.

وسوف تكون بطولة دوري المقاتلين المحترفين الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وستكون عبارة عن سلسلة بطولات دولية في الفنون القتالية تقام في مدن مختلفة من دول العالم، تحمل اسم (الطريق إلى دبي)، وسيكون ختامها في دبي لتصبح دبي وجهة مميزة لأفضل لاعبي الفنون القتالية المختلطة MMA وأقوى المنافسات.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إن إطلاق هذا الحدث الرياضي الدولي في رياضة الفنون القتالية يعكس الثقة التي تحظى بها دبي من قبل المجتمع الرياضي العالمي والاتحادات القارية والدولية، تأكيداً على مكانتها كوجهة مفضلة لاستضافة البطولات والفعاليات الرياضية العالمية الكبرى في مختلف الألعاب مع تسخيرها لكافة السبل والمقومات لإنجاحها، وتعزيزاً لمكانتها كوجهة رائدة على خارطة الرياضة العالمية

وتم توقيع الاتفاقية التي تجمع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مع رابطة المقاتلين المحترفين (PFL) والتي تمتد لعدة سنوات، بهدف استقطاب وتطوير الرياضيين الإماراتيين الموهوبين في الفنون القتالية وإعدادهم لخوض البطولات الدولية.

ووقع الاتفاقية سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي و أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، و بيت موراي الرئيس التنفيذي لرابطة المقاتلين المحترفين العالمية، حيث تنص الاتفاقية على التعاون في تنظيم دوري المقاتلين المحترفين الذي يضم سلسلة بطولات دولية في الفنون القتالية تقام في مدن مختلفة من دول العالم، تحمل اسم (الطريق إلى دبي)، وسيكون ختامها في قاعة كوكاكولا أرينا بدبي يوم السبت 25 يناير 2025.

ويشارك في دوري المقاتلين المحترفين نخبة من أبطال العالم في الفنون القتالية في مقدمتهم الداغستاني عثمان نورماغوميدوف بطل العالم للوزن الخفيف، وعدد من أشهر نجوم الرياضة من رابطة المقاتلين المحترفين الذين يتنافسون على اللقب. وفي إطار التزام رابطة المقاتلين المحترفين بتطوير رياضة فنون القتال المختلطة في دبي، سيحظى المقاتلون الإماراتيون الصاعدون الآن بدعم ورعاية ليصبحوا أبطال رابطة المقاتلين المحترفين في المستقبل.

ويسعى عثمان نورماغوميدوف من خلال مشاركته في هذه البطولة للدفاع عن لقبه ضد الأيرلندي بول هيوز الذي حقق أكبر انتصار في مسيرته في (MMA) في بطولة صراع العمالقة، بعد فوزه على ايه جي ماكي.